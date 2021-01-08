معدل البطالة في منطقة اليورو يتراجع بعكس التوقعات خلال نوفمبر

2021/01/08 | 18:55 - المصدر: يس عراق

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تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو بعكس توقعات المحللين خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات “يوروستات”، اليوم الجمعة، أن معدل البطالة في منطقة اليورو انخفض إلى 8.3 بالمائة بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني بالقراءة المعدلة موسمياً، مقارنة مع 8.4 بالمائة المسجلة في نهاية الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن معدل البطالة في منطقة اليورو سوف يسجل 8.5 بالمائة خلال نفس الفترة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو بنحو 7.4 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت البيانات أن عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو انخفض بنحو 222 ألف شخص في الشهر قبل الماضي.

وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي، ارتفع معدل البطالة عند 7.5 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة مع 7.4 بالمائة في الشهر السابق له.

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