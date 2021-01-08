وفاة طبيب أمريكي بعد أسابيع من تلقيه لقاح

2021/01/08 | 18:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي طبيب في ولاية فلوريدا الأمريكية

بعد أسابيع من تلقيه لقاح "فايزر" المضاد

لكورونا، على الرغم من أنه لم يتضح بعد

ما إذا كانت وفاته مرتبطة بالحقنة التي

تلقاها في 18 كانو الاول.

وبحسب "usatoday"، فإن

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