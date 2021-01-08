القبض على مايسمى وزير الزراعة في داعش بالأنبار

2021/01/08 | 19:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، إلقاء القبض على مايسمى وزير الزراعة في داعش بمحافظة الأنبار.وذكرت الوزارة، في بيان، أنه “بجهود متميزة ومتابعة ميدانية مستمرة، تمكنت قوة مشتركة من فرقة الرد السريع ووكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، من القاء القبض على مايسمى وزير الزراعة في عصابات داعـش الإرهابية وثلاثة من مرافقيه”.وأشارت إلى، أن “عملية […]

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