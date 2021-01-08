2021/01/08 | 19:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الهيئة عن إحباطها عمليَّة نقل ملكيَّة عقار تُقَدَّرُ مساحته بأكثر من ثمانية دوانم، موضحةً أن العقار تعود ملكيَّته إلى وزارة الماليَّة وأن قيمته التقديريَّة تبلغ أكثر من أربعة مليارات دينار.

وقالت الهيئة، في بيان تلقته /المعلومة/ ان الدوائر المعنية، فور تلقيه معلوماتٍ عن محاولة نقل ملكيَّة عقار تُقَدَّرُ مساحته بأكثر من ثمانية دوانم، حيث تمكن من ضبط الأوليات الخاصَّة بالموضوع كافة، إذ تبين أن العقار تعود ملكيَّته إلى وزارة الماليَّة.

الدائرة تابعت أن التحقيقات الأوليَّة أوضحت قيام تلك الدوائر بمنح موافقاتٍ وعدم ممانعةٍ من استملاك العقار وفق القرار (٢٥ لسنه ١٩٧١) خلافاً للقانون والضوابط التي أناطت مسؤوليَّة الموافقة على التمليك بالدائرة القانونيَّة في وزارة الماليَّة حصراً، مؤكدةً أن قيمة العقار تُقَدَّرُ بأكثر من أربعة مليارات دينارٍ.

وتابعت إنه تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المبرزات المضبوطة على السيد قاضي التحقيق المُختصِّ، الذي قرَّر إيقاف إجراءات نقل ملكيَّة العقار كافة.انتهى 25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النزاهة تحبط نقل ملكيَّة عقار قيمته أكثر من 4 مليارات دينار في الأنبار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النزاهة تحبط نقل ملكيَّة عقار قيمته أكثر من 4 مليارات دينار في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).