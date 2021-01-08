المنتخب الوطني ينهي أولى وحداته التدريبية استعداداً لمواجهة الإمارات.. صور

2021/01/08 | 19:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفياض: البصرة عاصمة الحشد الشعبيأكد رئس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة، أن محافظة البصرة تمثل عاصمة الحشد الشعبي لأن خيرة شهداء وجرحى الحشد الشعبي كانوا من البصرة،.

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