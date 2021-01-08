قطر والإخوان وإيران.. ملفات مؤجلة تهدد المصالحة الخليجية بمصير

2021/01/08 | 19:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعناق حار رغم فيروس كورونا، استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، لدى وصوله مطار العلا، للمشاركة في قمة مجلس التعاون الخليجي، معلنا بدء مصالحة خليجية بين قطر ودول المقاطعة.

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