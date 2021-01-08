النزاهة تحبط نقل ملكيَّة عقار قيمته أكثر من 4 مليارات دينار في الأنبار

2021/01/08 | 19:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيأة النزاهة عن إحباطها عمليَّة نقل ملكيَّة عقار تُقَدَّرُ مساحته بأكثر من ثمانية دوانم" مبينة أن "العقار تعود ملكيَّته إلى وزارة الماليَّة وأن قيمته التقديريَّة تبلغ أكثر من أربعة مليارات دينار".

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