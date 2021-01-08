ترامب يحسم حضوره في حفل تنصيب بايدن

2021/01/08 | 19:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حسم الرئيس الامريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، قراره من حضور حفل تنصيب خلفه الرئيس المنتخب جوزيف بايدن في 20 من الشهر الجاري.

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