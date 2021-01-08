الاعرجي: بعض السفراء يعملون كـ(ممثلي خدمة سياحية) للسياسيين والاحزاب

2021/01/08 | 19:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف رئيس كتلة الاحرار في مجلس النواب بهاء الاعرجي، ان السفير العراقي بعد عام 2003، خضع للمحاصصة وفقدان المهنية والاختصاص، واليوم يمثل مصدر عبء على الدولة.

الاعرجي وفي تصريح خاص لموقع NRT عربية، ذكر اليوم الجمعة 8 كانون الثاني 2021، ان "سفراء اليوم يمثلون احزابهم وليس البلد الذي من المفترض ان يعملون لاجله"، بالاخص وان "عمل السفير لايقتصر على الموقف السياسي فقط، بل يتعداه الى الملف الاقتصادي والتجاري والاجتماعي"، " لذلك ترى الكثير من الدول تدرس بدقة ملف السفراء، وتفرض على السفير مهارة جلب استثمارات وشركات كبرى لبلده".

واشار الاعرجي، الى ان، السفير هو الموظف الاعلى الممثل لرئاسة الدولة، ولابد من توفر الاختصاص،اذ ان ملف تقييم السفراء يدفعنا لوضع جدول، يتمثل بداية، "ماذا جلب السفير من استثمارات الى بلد العراق؟ وايضا ما الذي جلبه من خدمات في موضوع الصحة والتعليم وغيره؟ وهل نقل مواقف الدولة العراقية الى هذه الدول، اذ ان العالم اليوم لايعلم ما الذي يجري في العراق وهناك صورة سوداوية تنقل عنه، وهذا دليل، خمول السفراء العراقيين وعدم اهليتهم لوظيفتهم الحساسة".

وشدد الاعرجي، على موقف لجنة العلاقات الخارجية النيابية، التي اكدت غياب المهنية في ملف تعيين السفراء وايضا وجود ملف الفساد المالي والاداري بالنسبة للسفير، موضحا انها "ستصطدم باكبر عقبة تتمثل بسطوة الاحزاب".

وختم بالقول، ان "موضوع تنسيب السفراء للدول العظمى، شمل هو الاخر مسألة الحزب الاكبر والاقوى، الذي يدفع بمرشحه لتلك الدولة، وان سفراء اليوم يعملون كـ(ممثلي خدمة سياحية) لبعض السياسيين وهذا سبب انهيار السياسة الخارجية في العراق، وغياب من يحارب لاجل خدمة ومصلحة واقتصاد بلده".

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