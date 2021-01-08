2021/01/08 | 19:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية، مع تجاوز خام "برنت" مستوى 55 دولاراً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خام "برنت" يتجاوز 55 دولاراً ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خام "برنت" يتجاوز 55 دولاراً ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).