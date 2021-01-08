ترامب: لن أحضر مراسم تنصيب بايدن رئيساً للولايات المتحدة

2021/01/08 | 19:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لن يحضر مراسم تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير/كانون الثاني.

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