النزاهة تحبط نقل ملكيَّة عقار قيمته أكثر من 4 مليارات دينار في الأنبار

2021/01/08 | 19:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الانبار_اين]أعلنت الهيئة عن إحباطها عمليَّة نقل ملكيَّة عقار تُقَدَّرُ مساحته بأكثر من ثمانية دوانم، موضحةً أن العقار تعود ملكيَّته إلى وزارة الماليَّة وأن قيمته التقديريَّة تبلغ أكثر من أربعة مليارات دينار.

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