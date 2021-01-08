الشيخ جلال الدين الصغير: اغتيال “قادة النصر” يمثل انتقاما من انتصارات الحشد الشعبي

2021/01/08 | 19:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد سماحة الشيخ جلال الدين الصغير، اليوم الجمعة، ان اغتيال “قادة النصر” يمثل انتقاما من انتصارات الحشد الشعبي .وقال الشيخ الصغير في خطبة صلاة الجمعة بجامع براثا، ان “اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس يمثل انتقاما من انتصارات الحشد الشعبي”.واضاف ان “امة الشهيدين المهندس وسليماني خرجت وعبرت عن اراداتها وعلى الكتل السياسية المضي بإخراج […]

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