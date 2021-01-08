تصنيف أقوى جوازات العالم في 2021.. تعرف على ترتيب العراق

2021/01/08 | 19:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حصل جواز السفر العراقي، ثاني "أسوأ" جواز في العالم في عام 2021 بعد أفغانستان ووفقا لتصنيف شركة الاستشارات السويسرية {henley & partners}.

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