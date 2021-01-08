2021/01/08 | 19:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قتل ضابط في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، إثر تعرضة الى طعنات بالسكين في منطقة المشراق وسط مدينة البصرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ضابط وسط البصرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل ضابط وسط البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).