ذي قار.. عمليات كر وفر بين المتظاهرين والأمن في ساحة الحبوبي

2021/01/08 | 19:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مراسلنا في ذي قار، الجمعة، بتجدد التظاهرات الاحتجاجية في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية على خلفية اعتقال القوات الأمنية أحد الناشطين.

وأضاف مراسلنا اليوم، (8 كانون الثاني 2021)، ان متظاهري الناصرية توجهوا نحو ساحة الحبوبي وقاموا باحراق الاطارات، عقب اعتقال الناشط المدني احسان الهلالي.

وأشار إلى حدوث اشتباكات وعمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، فيما استخدمت القوات الامنية القنابل الدخانية والمسيلة للدموع لتفريق المحتجين في ساحة الحبوبي، دون ان تسجل خسائر بشرية.

وأوضح ان الوضع رجع إلى طبيعته حاليا وانفتحت الشوارع المغلقة بسبب الاحتجاجات.

ومنذ ليلة أمس تشهد الناصرية، تجددا للاحتجاجات، عقب اعتقال أحد الناشطين في تظاهرات المحافظة، إذ انتشر متظاهرون ليلا في عدد من مناطق الناصرية، وقاموا بقطع طرق بالاطارات المشتعلة، مطالبين بإطلاق سراح الناشط إحسان الهلالي الذي اعتقلته قوات أمنية في ذي قار.

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