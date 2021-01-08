القبض على 4 ارهابيين في صحراء الانبار

2021/01/08 | 19:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار اعلنت استخبارات الشرطة الاتحادية، الجمعة، القبض على اربعة ارهابيين في تنظيم داعش في صحراء الانبار.وقال بيان لاستخبارات الشرطة الاتحادية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة وتفعيل الجهد الفني من قبل استخبارات الشرطة الاتحادية تم تشكيل فريق عمل من قبل ضباط مديرتنا وقوة من فوج فرقه التدخل …

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