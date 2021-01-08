2021/01/08 | 19:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الخزانة الأميركية: الفياض كان عضوا في خلية الأزمة المدعومة من الحرس الثوري الايراني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الخزانة الأميركية: الفياض كان عضوا في خلية الأزمة المدعومة من الحرس الثوري الايراني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الخزانة الأميركية: الفياض كان عضوا في خلية الأزمة المدعومة من الحرس الثوري الايراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).