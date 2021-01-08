عاجل | وزارة الخزانة الأميركية: الفياض قاد في عام 2019 خلية أزمة لقمع المتظاهرين

2021/01/08 | 19:46 - المصدر: قناة التغيير

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وزارة الخزانة الأميركية: الفياض قاد في عام 2019 خلية أزمة لقمع المتظاهرين

الخزانة الأميركية: انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لها صلة بالفياض

الخزانة الأميركية: سنواصل محاسبة من يمنع العراقيين من الاحتجاج السلمي وتحقيق العدالة واجتثاث الفساد

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