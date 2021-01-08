في منزل الكربولي.. الحلبوسي وصالح يبحثان خارطة التحالفات السياسية المستقبلية

2021/01/08 | 19:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زار رئيسا مجلس النواب محمد الحلبوسي والجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة، النائب محمد الكربولي، فيما تناولت الزيارة التحديات الراهنة التي تواجه العراق.

وقال الكربولي في منشور على الفيس بوك، “شرفني بمنزلي اليوم فخامة الرئيس برهم صالح والرئيس محمد الحلبوسي”.

واضاف الكربولي، “تجاذبنا اطراف الحديث عن التحديات الراهنة التي تواجه العراق، والرؤى السياسية التي من شأنها احداث تغيير حقيقي بمستوى الحياة المعاشي للمواطن، فضلاً عن مناقشة خارطة التحالفات السياسية المستقبلية”.

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