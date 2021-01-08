الخزانة الامريكية تفرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي

2021/01/08 | 19:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الخزانة الأميركية ، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.

وقال بیان الخزانة أن الفیاض كان جزءا من خلیة أزمة تتألف من قادة میلیشیات الحشد الشعبي التي تشكلت في أواخر عام 2019 لقمع الاحتجاجات العراقیة بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

كما أكد أن عناصر قوات الحشد الشعبي الموالیة لإيران تواصل شن حملة اغتیال ضد النشطاء السیاسیین في العراق الذين يدعون إلى انتخابات حرة ونزيھة واحترام حقوق الإنسان وحكومة نظیفة.

وقال وزير الخارجیة ستیفن منوتشین: “من خلال التوجیه والإشراف على قتل المتظاھرين العراقیین المسالمین، يشن المسلحون والسیاسیون المتحالفون مع إيران مثل فالح الفیاض حملة عنیفة ضد الديمقراطیة العراقیة والمجتمع المدني”.

كما أكد أن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة منتھكي حقوق الإنسان في العراق الذين يھدفون إلى حرمان الشعب العراقي من جھودھم للاحتجاج السلمي والسعي لتحقیق العدالة واجتثاث الفساد في بلادھم.

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