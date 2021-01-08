2021/01/08 | 19:51 - المصدر: سفن سكاي

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اعلنت الهيأة التطبيعية عن موعد وصول المدير الفني للاتحاد العراقي لكرة القدم الهولندي يان فان ستا.

الدكتور شامل كامل رئيس اللجنة الفنية في الهيأة التطبيعية اكد ان ” فان ستا” سيصل العراق مطلع شباط المقبل.

واشار كامل : سيتم التعاقد ايضاً مع مدرب اجنبي لقيادة الجهاز الفني لمنتخبنا الاولمبي بدلاً للمنتهي عقده عبد الغني شهد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التطبيعية تعلن موعد وصول المدير الفني لاتحاد الكرة 7 SKY TV.

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