نتائج مياريات اليوم من دوري الطائرة الممتاز

2021/01/08 | 19:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغدادتتواصل منافسات المجموعة A للدوري العراقي الممتاز بكرة الطائرة في محافظة السليمانية.

وتألق فريق الحبانية بتحقيقه الفوز على مصافي الشمال بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد بواقع (25-22) (25-23) (20-25) (25-21) نقطة.

اما نادي البيشمركة فحقق الفوز على نادي دوكان بثلاث أشواط دون مقابل بواقع (25-19) (25-21) (25-18) نقطة.

وواصلت طائرة الشرطة انتصاراتها حققت الفوز على الصناعة بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد بواقع (25-27) (25-21) (25-16) (25-18) نقطة.



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