العمليات المشتركة: بدأنا سحب قوات الجيش خارج المدن تباعاً

2021/01/08 | 19:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت قيادة العمليات المشتركة، تسليم عددا كبيرا من نقاط التفتيش داخل المدن إلى وزارة الداخلية ضمن خطة سحب قطعات الجيش خارج المدن، وإعطاء المهمة إلى وزارة الداخلية.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي إن عمليات المبادلة جاءت بعد التنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية، بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، مشيراً إلى أن الكثير من السيطرات الخارجية وفي مداخل ومخارج المدن تم تسليمها إلى وزارة الداخلية، وكذلك تسليم الملف الأمني للكثير من المحافظات وأضاف ان الداخلية ستواجه بعض التحديات وبعد اكتمال قدراتها وإمكانياتها الأمنية، سيسلم الملف الأمني داخل جميع المحافظات اليها بالكامل.

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