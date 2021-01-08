الخزانة الامريكية تفرض عقوبات على الفياض

2021/01/08 | 19:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الخزانة الامريكية فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.وقالت الخزانة الامريكية في بيان :" ان الفياض على صلة بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان، وسنواصل محاسبة من يمنع العراقيين من الاحتجاج السلمي وتحقيق العدالة واجتثاث الفساد"./ انتهى8

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