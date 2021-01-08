ترامب : لن احضر انتقال السلطة الى بايدن

2021/01/08 | 19:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في تغريدة على / تويتر / ، انه لن يحضر الانتقال السلمي للسلطة الى الرئيس المنتخب جو بايدن في / الكابيتول هيل / يوم 20 كانون الثاني الجاري ./ انتهى

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