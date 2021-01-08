ضابط يلقى حتفه بطعنات سكين داخل منزله في البصرة

2021/01/08 | 19:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الجمعة، ان قوة امنية عثرت على جثة ضابط داخل منزله في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز،انه "تم العثور على جثة ضابط برتبة مقدم مقتول بعدة طعنات سكين داخل منزله ضمن منطقة المشراق في البصرة".

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