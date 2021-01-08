صور من مناطق مختلفة.. اهالي محافظة نينوى يشكرون المرجع السيستاني

2021/01/08 | 19:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكر اهالي محافظة نينوى، الجمعة،

المرجع الديني الاعلى السيد علي

السيستاني، والعتبة الحسينية المقدسة،

لما قدموه من رعاية لابناء المحافظة.

وانتشرت يافطات علقها الاهالي في مناطق

متفرقة من محافظة نينوى، ع

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