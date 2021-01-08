الداخلية: جهودنا متوجهة نحو إحالة الملف الأمني للوزارة

2021/01/08 | 19:57 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن جهودها متوجهة نحو إحالة الملف الأمني للوزارة وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا للوكالة الرسمية، “إن الجهود متوجهة الآن نحو إحالة الملف الامني لوزارة الداخلية حصراً”، مشيراً الى “لقاءات وزير الداخلية عثمان الغانمي المتكررة مع قادة الشرطة والتشكيلات للتوجيه بضرورة رفع الجاهزية والتهيوء لتسلّم الملف الأمني داخل البلاد”.وأضاف أن” دور الداخلية كبير في المجتمع العراقي، يبدأ من تأمين حركة الحدود مروراً بتوفير الأمن في جميع المناطق داخل البلاد، فضلا عن حركة الحدود، والمجال الاستخباري وإستخدام التقنيات الحديثة ومنع التسلل إليها”.ولفت اللواء المحنا الى أن “المدّة الماضية، شهدت طفرة كبيرة لهذه […]

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