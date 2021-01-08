2021/01/08 | 19:58 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد نفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي اليوم الجمعة 08-01-2021، وجود درجات وظيفية في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021، مؤكدة أن ما ينشر عنه عار عن الصحة.وقال عضو اللجنة المالية النيابية “عبد الهادي السعداوي” في تصريح صحفي تابعته “ايزيدي 24″، أن “الحديث عن وجود 300 الف درجة وظيفية مبهمة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تنفي وجود درجات وظيفية ضمن موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تنفي وجود درجات وظيفية ضمن موازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).