إعلان حالة الطوارئ في لندن بسبب ارتفاعات الإصابات

2021/01/08 | 19:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت السلطات في العاصمة البريطانية لندن حالة الطوارئ وذلك بعد تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار عمدة لندن صادق خان الى أن إعلان الطوارئ جاء بسبب ارتفاع الإصابات الأمر الذي يهدد بـإغراق المستشفيات بالمرضى المصابين.

وقال إن معدلات الإصابة المتزايدة تضع ضغطا هائلاً على هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، مؤكدا ارتفاع عدد الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي بنسبة اثنين وأربعين في المئة.

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