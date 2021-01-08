الخزانة الاميركية تفرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بمزاعم انتهاك حقوق الانسان

2021/01/08 | 20:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، بمزاعم انتهاك حقوق الانسان.وزعمت الخزانة الأمريكية إن الفياض “على صلة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” حسب قولها.يشار الى ان هيئة الحشد الشعبي، مؤسسة عراقية رسمية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة في العراق.

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