السفير الامريكي يقارن أحداث اقتحام الكونغرس بوضع العراق

2021/01/08 | 20:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قارن السفير الامريكي في بغداد، ماثيو تولر، أحداث اقتحام الكونغرس الامريكي الأربعاء الماضي من قبل محتجين بأوضاع العراق وما شهده من تظاهرات سلمية.

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