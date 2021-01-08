الأمم المتحدة: عام 2020 كان الأشد حرارة في العالم عبر التاريخ

2021/01/08 | 20:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إن العام 2020 كان الأشد حرارة في كوكبنا منذ بدء رصد الأحوال الجوية عبر العالم، في تكرار لنفس المستوى الحراري لسنة 2016.

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