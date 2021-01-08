الحشد الشعبي يواصل توهجه في السلوي الممتاز

2021/01/08 | 20:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادواصل فريق الحشد الشعبي، توهجه واداءه المميز في الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة.

وواجه فريق الحشد نظيره الاعظمية على قاعة الشعب مساء اليوم الجمعة.

وانتهت المواجهة بفوز فريق الحشد بنتيجة 78_69 نقطة، ليكمل مسلسل “اللا هزيمة” في المسابقة.

يذكر ان فريق الحشد فريق فتي وتعد هذه المشاركة هي الاولى له في الدوري السلوي الممتاز.



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