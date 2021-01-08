ترمب يعلن عدم مشاركته بمراسم تنصيب جو بادين رئيسا للبلاد

2021/01/08 | 20:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب عدم مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في يوم العشرين من الشهر الجاري.

وقال ترمب في تغريدة مقتضبة على تويتر، الى جميع من سألوا لن احضر التنصيب، الى ذلك استعان فريق جو بايدن بفريق من المحترفين لإنتاج حدث التنصيب واعتماد برنامج مبتكر يمنح الأميركيين الفرصة للمشاركة بأمان في حفل التنصيب.

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