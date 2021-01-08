العمليات المشتركة تؤكد تسلم الداخلية عدداً من نقاط التفتيش في مداخل المدن ومخارجها

2021/01/08 | 20:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، وجود تفاهمات بين وزارتي الداخلية والدفاع لسحب قطعات الجيش خارج المدن، مؤكدة أنه تم تسليم الكثير من نقاط التفتيش في المدن إلى الداخلية. وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز” إنه “تم التنسيق بين وزارتي الدفاع والداخلية، لسحب قطعات الجيش …

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