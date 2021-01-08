الخزانة الأميركية تعلن عقوبات على رئيس الحشد الشعبي فالح الفياض

2021/01/08 | 20:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن القومي السابق فالح الفياض بتهمة صلته بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، خلال تظاهرات تشرين الأول 2019. وجاء في بيان لوزارة الخزانة الأميركية تابعه “النور نيوز” أن “عناصر متحالفة مع إيران من الحشد الشعبي، هاجموا المدنيين العراقيين …

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