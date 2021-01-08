بيلوسي تبحث مع قيادة البنتاغون منع ترامب من شن ضربات نووية

2021/01/08 | 20:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أنها بحثت مع القيادة العسكرية للولايات المتحدة منع رئيس البلاد الحالي، دونالد ترامب، إطلاق أي عمليات عسكرية أو ضربات نووية.

وقالت في رسالة نقلتها وكالة “رويترز”: “إن وضع هذا الرئيس المختل بلغ أقصى درجات الخطورة، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية الشعب الأمريكي من هجومه غير المتوازن على بلدنا وديمقراطيتنا”.

وأشارت بيلوسي إلى أنها لم تتلق ردا من نائب الرئيس، مايك بينس، بشأن تفعيل التعديل الـ25 لدستور البلاد الذي يسعى الديمقراطيون إلى استخدامه لعزل الرئيس دونالد ترامب عن الحكم فورا.

وينص هذا التعديل على تسليم الحكم إلى نائب الرئيس في ظروف منها وفاة رئيس الدولة أو فقدانه القدرة على أداء مهام الرئاسة.

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