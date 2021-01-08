الاستخبارات تعلن الإطاحة بأمير داعشي في الانبار

2021/01/08 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على مايسمى أمير ديوان زراعة داعش في محافظة الانبار.

وذكرت مديرية الاستخبارات، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى والفوج الثالث لواء المشاة ٥٣ واستخبارات الرد السريع، تمكنت بعملية نوعية تميزت بدقة المعلومة المتبادلة بين الأجهزة الامنية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار من الاطاحة بامير ديوان الزراعة لعصابات داعش الارهابية".

وأضاف البيان، أن عملية القبض على الداعش تمت "بعد نصب كمين محكم له في قرية الذعذاعة شمال شرق قضاء الرطبة في الانبار "، مبينا أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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