قضية الشريط الجنسي: زيدان يأمل “تسوية الأمور سريعا” بالنسبة لبنزيمة

2021/01/08 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدريد-(أ ف ب) – أبدى المدرب الفرنسي لريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان الجمعة مساندته لمواطنه وهدافه في النادي الملكي كريم بنزيمة الذي عادت قضية ابتزازه لزميله السابق في المنتخب الوطني ماتيو فالبوينا على خلفية شريط جنسي الى الواجهة، آملا تسوية الأمور سريعا.وسيخضع بنزيمة للمحاكمة الجنائية بتهمة “التواطؤ بمحاولة الابتزاز” بشريط جنسي عام […]

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