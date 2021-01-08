2021/01/08 | 20:25 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيلوسي تعلن اتخاذ اجراء لمنع ترمب من شن ضربة نووية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/08 | 20:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيلوسي تعلن اتخاذ اجراء لمنع ترمب من شن ضربة نووية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيلوسي تعلن اتخاذ اجراء لمنع ترمب من شن ضربة نووية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).