من سيجلس.. تحت موس الحلاق

2021/01/08 | 20:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد جواد الميالي

مفهومان باتا يسيطران على طبيعة

التعاملات السياسية للحكومات داخلياً

وخارجيا، هما القوة الصلبة بما تعنيه من

إستخدام للسلاح وإشاعة الحروب، لفرض

الهيمنة والرأي على الآخر..



والثاني هو

ال

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