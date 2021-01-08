تغيير اسس العلاقة بين الموظف والمواطن

2021/01/08 | 20:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد توفيق علاوي

هنالك خلل اساسي في العلاقة بين الموظف

والمواطن، يجب ان تتغير هذه العلاقة

سواء كان الموظف بمستوى رئيس جمهورية او

رئيس وزراء او عضو مجلس نواب او اي موظف

حكومي، حيث يجب ان يكون كل مسؤول

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