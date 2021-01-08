مصدر من العتبة الحسينية ينفي تنصيب آمر جديد للواء علي الاكبر

2021/01/08 | 20:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مصدر من العتبة الحسينية في محافظة

كربلاء، الجمعة، 08 كانون الثاني، 2021،

تنصيب قائد جديد للواء علي الأكبر

التابع لحشد العتبات المقدسة .

وقال المصدر لوكالة نون الخبرية إنه "لا

صحة لما يشاع عن تنصيب

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