الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام لتسجل مكاسب أسبوعية قوية

2021/01/08 | 20:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، لتسجل مكاسب أسبوعية قوية.

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