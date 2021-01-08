كتاب ( النصر) ف 3 : شروط النصر: التوكل على الله جل وعلا ( 2 ) في قصص الأنبياء - أحمد صبحى منصور

2021/01/08 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور كتاب ( النصر) ف 3 : شروط النصر: التوكل على الله جل وعلا ( 2 ) في قصص الأنبياء المؤمن المجاهد في سبيل الله جل وعلا يجب أن يلتزم بالتوكل على الله جل وعلا .



وفى قصص القرآن الكريم ملامح لهذا .



عن الأنبياء السابقين :1 ـ هناك وحدة في القصص القرآنى عن الأنبياء ، كلهم تلقى الوحى بكتاب الاهى واحد مع إختلاف الألسنة والزمان والمكان والظروف ، قال جل وعلا : 1 /1 :( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُو ......





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