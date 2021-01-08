2021/01/08 | 20:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]واصل فريق الحشد الشعبي، توهجه واداءه المميز في الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يواصل توهجه في السلوي الممتاز ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يواصل توهجه في السلوي الممتاز ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).