2021/01/08 | 20:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان- واع- شذى السوداني

نظم نادي الشعر في اتحاد الأدباء والكتاب بمحافظة ميسان، اليوم الجمعة، حفل توقيع كتاب "تمتمات النبتة الخرساء" للشاعر علي سلمان الموسوي.

وحضر حفل التوقيع الذي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، والذي أقيم على قاعة (ميشا) بمقر الاتحاد جمهور من الأدباء والكتاب في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي الشعر في ميسان يقيم حفل توقيع كتاب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي الشعر في ميسان يقيم حفل توقيع كتاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).