"الرموز النووية".. بيلوسي تبحث مع الجيش الأميركي اتخاذ "إجراءات احترازية"

2021/01/08 | 20:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت زعيمة الديموقراطيين في الكونغرس الأميركي، نانسي بيلوسي، الجمعة، أنها تواصلت مع الجيش الأميركي للتأكد من أن الرئيس دونالد ترامب لن يكون قادرا على استخدام الرموز النووية، متوعدة بأن الكونغرس سيتحرك إذا لم يتنح سريعا.

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